Le mouvement se poursuit. La décrue du nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et de ceux en soins critiques se poursuit, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Au total, 10.018patients sont actuellement hospitalisés, dont 322 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 10.115 vendredi et 10.654 il y a une semaine.

Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptent 2.131 malades du Covid-19, dont 91 nouveaux admis en 24 heures, contre 2.151 vendredi et 2.223 samedi dernier. Les données sur sept jours, qui lissent les variations quotidiennes, sont également en baisse à 3.558 hospitalisations, dont 958 en soins critiques, contre respectivement 4.320 et 1.035 il y a une semaine.

Près de 50 millions de primo-vaccinés

Côté contaminations, pour la deuxième journée consécutive, moins de 10.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, avec 9.601, contre 9.966 cas vendredi et 13.336 samedi dernier. Le taux de positivité, qui mesure la proportion des cas positifs sur le nombre de personnes testées, est en baisse à 2,2 %.

Le Covid-19 a tué 47 personnes à l’hôpital au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 115.488 depuis le début de l’épidémie. Sur le front de la vaccination, 49.620.948 personnes ont reçu au moins une injection (soit 73,6 % de la population totale) et 46.630.044 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 69,2 % de la population totale), selon la DGS.