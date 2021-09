Un vaccin pendant le cours d’hsitoire-géo ou celui de SVT. Peut-être, en tout cas ce qui est sûr c’est que les collégiens de Seine-Saint-Denis vont pouvoir se faire vacciner au sein de leur établissement scolaire. Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le département lance une campagne de vaccination dans les collèges à partir de ce jeudi.

La vaccination des ados par des équipes mobiles se fera sur la base du volontariat et avec l’autorisation des parents. Les collèges international de Noisy-le-Grand et René-Descartes de Tremblay-en-France sont les premiers concernés par l’opération, ce jeudi. Le département va également redéployer son bus de la vaccination dans 12 collèges à partir de lundi dans les villes où le taux d’incidence est le plus fort. Les équipes pédagogiques, techniques et administratives pourront également se faire vacciner.

L’objectif du département est d’atteindre « d’ici la Toussaint la vaccination complète des élèves et des personnels volontaires dans 22 collèges et 1 lycée de 10 villes de la Seine-Saint-Denis ».