« C’est fou qu’au XXI siècle, en France, des scientifiques doivent avoir une protection policière », souffle Jérôme Marty, médecin généraliste dans la région de Toulouse. Ce mardi après-midi, le patron du syndicat Union français pour une médecine libre (UFML) tenait une conférence de presse au côté de collègues à Paris. L’objectif ? Alerter l’opinion publique sur les menaces de morts répétées depuis des mois à l’encontre de médecins et de vulgarisateurs du discours scientifique sur le Covid-19.

« On va venir te chercher », « Dr Maboule »… Les surnoms ridicules et les menaces explicites pleuvent sur le répondeur de Jérôme Marty. Comme pour beaucoup de collègues très exposés sur les réseaux sociaux depuis la crise sanitaire. « On incinère les salopes de ton espèce ». Ces mots doux, c’est la chercheuse et infectiologue Karine Lacombe qui en est la cible. Les calomnies et injures, quand ce ne sont pas les réflexions sur les tortures à infliger à ceux qui vaccinent, émergent également dans certaines manifestations ou sur Twitch.

La tribune de France Soir, un point d’orgue

« Cela fait des mois que nous sommes un certain nombre de médecins, chercheurs, scientifiques, à recevoir des menaces sur les réseaux sociaux, par courrier, par téléphone, s’inquiète Jérôme Marty. On a eu un point d’orgue avec l’article dans le blog France Soir qui a livré en pâture des noms. »

En effet, l’ancien journal, racheté en 2016 par l’homme d’affaires Xavier Azalbert, vidé de ses journalistes et devenu un relais de thèses complotistes, a publié une tribune anonyme le 22 août 2021. Qui dénonce dans la gestion du Covid-19 une « escroquerie » dont « l’industrie pharmaceutique, les médecins corrompus, les politiques à l’idéologie européiste et mondialiste » seraient responsables. La tribune chute sur une menace : « Un procès devra se tenir. La Veuve s’impatiente ». « C’est le nom qu’on donnait à la guillotine », s’alarme Jérôme Marty. Depuis, Didier Raoult a partagé cette tribune sur sa page Twitter riche de 850.000 abonnés. « Nous allons porter plainte individuellement et collectivement, nos avocats vont se contacter », assure Jérôme Marty.

Agir avant qu’un drame ne survienne

Les agressions verbales s’amplifient donc. Surtout depuis quelques semaines et l’instauration du pass sanitaire. Et après les menaces, il y a les passages à l’acte. Un pharmacien a été agressé lors d’ une manifestation anti-pass le 1er août à Montpellier, une vingtaine de centres de vaccination ont été vandalisés en un mois. Samedi dernier, certains manifestants contre le pass sanitaire à Marseille ont tagué la boîte aux lettres d’un certain François Crémieux, le nouveau directeur de l’AP-HM : « Marseille aura ta peau ! » Il y a erreur sur le destinataire, c’est un homonyme qui reçoit les noms d’oiseaux…

Ce que craignent par-dessus tout ces médecins, c’est l’acte d’un déséquilibré qui s’en prendrait à une infirmière, un médecin, une pharmacienne lambda. Voilà pourquoi ils espèrent une réaction politique, du gouvernement ou de l’opposition, mais aussi une prise de conscience de la société de la gravité de la situation. Avec, en ligne de mire, « les profiteurs de crise qui diffusent de mauvaises informations et manipulent des personnes fragilisées, insiste Jérôme Marty. On sait qu’aux Etats-Unis, 65 % des messages complotistes étaient issus de douze personnes. C’est la même chose chez nous. On les connaît, alors qu’on n’est pas des détectives ! Il faut prendre les choses à bras de corps avant qu’un drame ne survienne. »

Silence assourdissant des politiques

Ces collectifs estiment que ce sujet n’a suscité que peu d’intérêt, du côté des élus comme des Ordres. « Le conseil de l’Ordre des médecins a bougé, mais tardivement », reconnaît tout de même Jérôme Marty. Fin juin, il a porté plainte contre dix médecins, dont Martine Wonner et Louis Fouché, l’un des fondateurs du site complotiste Réinfo Covid. Par ailleurs, Didier Raoult vient d’être poussé vers la sortie de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) et Louis Fouché va quitter l’AP-HP le 19 octobre. Selon le collectif citoyen Citizen4science, le sénateur Bernard Jomier a posé une question écrite sur ce sujet au gouvernement… sans réponse. « Deux courriers ont été envoyés aux ministères de la Justice et de l’Intérieur, ajoute une porte-parole de l’association citoyenne. Une pétition pour dire stop au harcèlement a recueilli 5.000 signatures. »

« Toute violence verbale ou physique doit être punie, poursuit Karine Lacombe. Au-delà du relais, ce qui me choque, c’est l’impunité dont jouissent les personnes qui allument la mèche. Qui remettent en question la parole scientifique et font douter la population. Face à l’inaction de la justice, c’est nous qui sommes obligés de porter plainte, mais on peut y passer nos jours et nos nuits… »

Autre problème : sur les réseaux sociaux, l’anonymat protège. « J’ai porté plainte dès le 18 avril 2020, illustre Damien Barraud, anesthésiste à Nancy. Mais Twitter ne me donne pas les noms des personnes qui me menacent de mort. Les politiques n’ont rien fait pour nous aider ! Dans le pire des cas, ils font monter la sauce, comme Renaud Muselier et Dupont-Aignan. » Et Karine Lacombe égratigne au passage le président - sans citer précisément Emmanuel Macron qui a salué Didier Raoult - en rappelant que « certains hommes politiques continuent de considérer que certains médecins marseillais sont de grands scientifiques »…

« Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent de ne pas s’être fait vacciner », dénonce Jérôme Marty. Cette crise sanitaire a amplifié la chute de confiance dans la science et les élites. « Mais cette crise n’est pas finie et on risque d’en avoir d’autres, prévient François Morel, chirurgien et membre du collectif Nofakemed. La science, on va en avoir besoin ! »