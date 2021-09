Une grande avancée bien que ce combat sans fin contre le Covid-19 ne soit pas encore terminé. Jeudi, le nombre d'hospitalisations liées au Covid est repassé sous la barre des 11.000. Cela n'était pas arrivé depuis le 22 août. Selon les chiffres publiés par Santé publique France, une légère baisse du nombre de patients en soins critiques a même été constatée. Les hôpitaux français ont comptabilisé 10.934 patients Covid dont 648 admis ces dernières 24 heures.

Plusieurs départements sont encore fortement touchés par le coronavirus

La pression hospitalière reste forte dans trois départements : les Bouches-du-Rhône, la Martinique et la Guadeloupe. La situation est également critique en Polynésie française. Les autorités ont décidé de prolonger le confinement en vigueur depuis le 23 août. Quelque « 500 nouveaux soignants sont arrivés en Polynésie française et dans les Antilles pour soutenir les équipes médicales sur place face à la vague épidémique », ont indiqué jeudi les ministères de la Santé et des Outre-mer.

La bataille est loin d'être finie

Les services de soins critiques, qui accueillent les malades atteints des formes les plus graves, traitent 2.275 patients, dont 143 ont été admis entre mercredi et jeudi. Ils étaient 2.294 la veille et 2.261 jeudi dernier. Le nombre de cas détectés en 24 heures s'est élevé à 15.911 et le taux de positivité, qui mesure la proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, a reculé à 2,6%. Il est en baisse continue depuis trois semaines. Le nombre quotidien de décès demeure élevé. 104 personnes ont été emportées par le Covid en 24 heures portant le bilan total à 114.680 morts depuis le début de l'épidémie.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 48.877.298 personnes ont reçu au moins une injection (soit 72,5% de la population totale) et 44.838.424 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 66,5% de la population totale).