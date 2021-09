Complètement dépassée par la propagation soudaine du Covid-19 liée au variant Delta, la Polynésie française doit appliquer des restrictions strictes. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain a annoncé sur franceinfo que le confinement, le couvre-feu et les restrictions de circulation en vigueur depuis le 23 août allaient être « prorogés ».

Pour renforcer les services hospitaliers, trente-six membres de la réserve sanitaire sont arrivés mercredi soir (jeudi à Paris) à Papeete. Une centaine de personnes au total sont attendues au fil de la semaine en renfort au Centre hospitalier et dans les hôpitaux périphériques, tous saturés face à l’explosion des admissions. Infirmiers et aides soignants en réanimation, ces volontaires mobilisés par l’Etat sont déployés pour une mission de trois semaines en moyenne. « L’hôpital n’était plus en capacité de faire face à l’ensemble des cas qui lui étaient présentés. Et nous avions observé qu’un phénomène de saturation, d’embolie hospitalière, se profilait », a expliqué Cédric Bouet, chef de cabinet du haut-commissaire.

Vers une fermeture des frontières

La Polynésie française a enregistré 387 nouvelles hospitalisations pour Covid-19 en une semaine, un chiffre en hausse constante depuis la diffusion du variant Delta fin juillet, selon le ministère de la Santé local. « Cette situation de sidération à laquelle nous sommes tous confrontés, depuis quelques semaines déjà, témoigne en réalité de votre incapacité notoire à gérer cette crise », a écrit la représentante indépendantiste à l’assemblée de la Polynésie française Eliane Tevahitua au gouvernement local. Cette dernière a également dénoncé le « laxisme » de l’Etat en matière de contrôle aux frontières.

« Je n’ai pas compris pourquoi après 160 décès on n’a pas fermé le territoire alors qu’on s’apercevait que tous les jours on avait des décès. Il y a même un week-end où on a eu 54 décès : c’est comme si en France il y avait 13.000 décès en 72 heures, c’est énorme », a déclaré Stéphane Milon, directeur adjoint du centre de rééducation Te Tiare, qui assure désormais des soins post-covid.

« Explosion de rassemblements festifs »

Sur la chaîne locale TNTV, Patrick Galenon, le secrétaire général de la CSTP-FO, le plus important syndicat local, a demandé un « confinement vraiment strict », dénonçant les nombreuses dérogations possibles. Il a aussi regretté « une explosion des rassemblements politiques, une explosion de rassemblements festifs, les ouvertures des écoles », jusqu’au début du mois d’août, qui ont favorisé selon lui les contaminations.

L’épidémie a fait 446 morts, dont 115 la semaine dernière. Les autorités sanitaires ont reconnu que ces chiffres n’incluaient pas les décès liés au covid survenus à domicile, dont le nombre n’est pas connu. Le gouvernement local porte son effort sur la vaccination et les soins : les dépistages sont moins nombreux et le taux d’incidence, qui a dépassé ces derniers jours le chiffre vertigineux de plus de 3.000 cas pour 100.000 habitants, ne peut plus être évalué.