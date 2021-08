Attention si vous avez récemment acheté du jambon de la marque Herta en grande surface. De nombreux distributeurs, Système U, Leclerc, Monoprix, Metro, Leader Price, Intermarché, Francap, Atac, Schiever, Carrefour, Casino et Franprix, rappellent des barquettes de jambon « Le Bon Paris à l’étouffée – six tranches ». Le produit a été commercialisé entre le 25 et le 27 août, rapporte Capital, lundi.

Il s’agit d’une barquette de 255 g. Le code-barres du produit est : 7613035336100, et il s’agit du lot 1265084101. La date limite de consommation (DLC) est le 22/09/2021. La marque Herta met en garde contre une suspicion de présence de Listeria dans son produit, indique le site rappel.conso.gouv.

#RappelProduit

LE BON PARIS A L'ETOUFFEE 6 tranches - HERTA



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : Suspicion de présence de listeria,https://t.co/nVg6eCnZBG pic.twitter.com/xl0SgjHtRA — RappelConso (@RappelConso) August 27, 2021

Contacter un médecin en cas de symptômes

La Listeria peut provoquer des risques graves notamment chez les personnes fragiles, les personnes immunodéprimées ou bien les femmes enceintes. Le délai d’incubation de la maladie peut aller jusqu’à huit jours. Plusieurs symptômes peuvent apparaître : fièvre, maux de tête, courbatures.

Si cela est le cas, il est conseillé de consulter un médecin en lui indiquant avoir consommé le produit concerné par le rappel. Il est également demandé de ne plus consommer le produit, de le détruire ou bien de contacter le service consommateur. Un remboursement peut être effectué en magasin.