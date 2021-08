Les Alpes-Maritimes font partie des départements les plus touchés par le Covid-19, en métropole. Le taux d’incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, était à 335 lundi soir. Il est cependant bien moins important qu’au début du mois d’août, où plus de 700 personnes étaient testées positives pour 100.000 habitants, un des plus gros pics Covid avec cet indicateur. Depuis, il est en baisse constante. C’est chez les 20-29 ans qu’il reste le plus élevé, étant à 666.

Le taux de positivité, proportion des tests qui sont positifs parmi l’ensemble des tests, est à 2,9 %. Pour 94,2 % des cas infectés, il s’agit des variants porteurs de la mutation L452R, dont Delta.

Des tensions sur les lits de soins critiques

« La file active des patients admis en hospitalisation conventionnelle et en soins critiques progresse toujours », a indiqué l’Agence régionale de santé (ARS) Paca dans son dernier point sur la situation épidémique. Elle a ajouté : « La mortalité hospitalière de cas de Covid-19 reste élevée. La tension sur les lits de soins critiques est très forte et impacte la prise en charge des patients Covid et non-Covid en soins critiques. »

Selon le site Covid tracker, qui utilise les données de Santé Publique France, la situation est pire que lors de la première vague. Au printemps 2020, il y a eu jusqu’à 282 personnes hospitalisées en simultané. Actuellement, 302 patients Covid-19 sont hospitalisés, 62 sont en réanimation et occupent 70 % des lits de ce service.

La campagne vaccinale continue dans les Alpes-Maritimes. Lundi, 851.466 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin, soit 77.58 % des habitants.