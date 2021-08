Deux jours après l’avis rendu par la Haute Autorité de santé (HAS), le Premier ministre, Jean Castex a annoncé, ce mardi sur RTL, que la troisième dose de vaccin contre le coronavirus sera disponible pour les résidents des Ehpad à partir du 12 septembre.

« A partir du 12-13 septembre, redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses (de vaccin) dans les Ehpad », a affirmé le Premier ministre sur RTL.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront, elles, dès le début septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur 3e dose, comme recommandé par la Haute Autorité de santé, a rappelé Jean Castex. Mardi, la HAS avait préconisé une troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et les plus fragiles.