La troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et les plus fragiles pourrait intervenir « dès septembre » a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce lundi sur BFM TV, arguant que « la protection conférée par le vaccin peut diminuer au fil du temps, au fil des mois. »

« Je rappelle brièvement, la troisième dose c’est de se dire qu’une fois que vous avez eu deux doses, vous être protégé, mais la protection conférée par le vaccin peut diminuer au fil du temps, au fil des mois, et il faut donc proposer une troisième injection à celles et ceux qui sont les plus fragiles », a-t-il développé.

Olivier Véran (@olivierveran): "J'ai demandé à mes services de mettre en place le programme de 3e dose pour ceux et celles qui en relèvent" pic.twitter.com/oauFzi6aA4 — BFMTV (@BFMTV) August 23, 2021

Une troisième dose gratuite

Le ministre a indiqué que le gouvernement attendrait l’avis de la Haute autorité de Santé (HAS). La HAS « nous dira probablement de faire cette 3e injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe et chez ceux, plus jeunes, atteints de maladies chroniques, qui sont très fragiles », a-t-il déclaré au micro d’Yves Calvi.

Sans attendre le feu vert, le ministre de la Santé a « demandé à (ses) services de mettre en place le programme pour ceux et celles qui en relèvent. » La troisième injection pour les publics fragiles pourrait intervenir dès septembre, selon Olivier Véran : « Il y aura un délai d’au moins six mois entre la deuxième et la troisième injection. Que les Français ne se précipitent pas, on ouvrira la possibilité quand ce sera arbitré par la HAS et le président de la République, je mets des pincettes, on souhaite ouvrir dès septembre », a-t-il fait savoir, précisant que cette troisième dose serait, comme les deux précédentes, gratuite et pris en charge par la Sécurité sociale.