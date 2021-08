Covid-19: toujours plus de 2.000 patients en réanimation, pic en vue

Avec 235 personnes placées en réanimation ces dernières 24 heures (103 dimanche, 165 samedi), les services de soins critiques accueillent lundi 2.215 patients (2.128 dimanche, 2.106 samedi). Cet indicateur, scruté de près par les autorités sanitaires, était passé sous la barre des 1.000 patients le 7 juillet.

« Ce que nous dit l’Institut Pasteur, (c’est que) nous pourrions avoir atteint le pic de réanimation dans quelques jours et ensuite on pourrait avoir une stabilisation des entrées et des sorties en réanimation ; c’est à dire qu’on évite la saturation des hôpitaux et ensuite on pourrait espérer une baisse », a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV.

Mais le responsable politique s’est empressé de mettre un « bémol » : « dans quelques jours, il y aura la rentrée scolaire et actuellement il y aussi de nombreux Français qui étaient en vacances dans les régions du Sud et du Sud-Ouest où il y a la plus forte circulation du virus, qui vont retourner dans des régions qui ont été peu touchées par la 4e vague, c’est pourquoi il faut être extrêmement vigilant ».

Selon M. Véran, « l’impact de la vaccination », « l’impact du pass sanitaire » et « notre capacité à tester les Français » permettent toutefois « de regarder devant nous avec moins d’inquiétude qu’il y a un mois avant que les Français ne partent en vacances ».

Le nombre d’hospitalisations est toujours important avec 11.007 patients (10.651 dimanche, 10.463 samedi), dont 943 en 24 heures. Avec 108 décès en 24 heures, le nombre de morts atteint désormais les 113.480 depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

Depuis près d’un mois, la courbe des hospitalisations liées au Covid est remontée. La situation est particulièrement préoccupante en Outremer. En Guadeloupe et Martinique, « les hôpitaux sont pleins à craquer, on voit la différence entre un territoire vacciné (la métropole, ndlr) et un qui ne l’est pas », a déploré M. Véran.

Une troisième dose pour les plus de 65 ans ?

Pour ce qui est de la question de la 3e dose de vaccin, M. Véran précise que la Haute autorité de Santé (HAS) « va nous informer bientôt ». Le ministre de la Santé pense que la HAS « nous dira probablement de faire cette 3e injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe et chez ceux, plus jeunes, atteints de maladies chroniques, qui sont très fragiles ».

« On pourrait démarrer début septembre, il y aurait forcément un délai d’au moins six mois entre la 2e et la 3e injection », a-t-il conclu.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 47.620.552 personnes ont reçu au moins une injection (soit 70,6 % de la population totale) et 41.637.794 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 61,8 % de la population totale)