La circulation du virus​ causant le Covid-19 « reste intense » en France avec une situation « très critique » aux Antilles mais Santé Publique France a décelé un « mini-plateau » dans la progression des nouvelles contaminations en métropole. Dans son point épidémiologique hebdomadaire de vendredi, l’organisme public confirme « des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de la mortalité » en Martinique et Guadeloupe.

Mais dans le reste du pays, la « légère augmentation du taux d’incidence » sur la semaine du 9 au 15 août (+3 %) s’explique, selon SPF, « vraisemblablement par une forte augmentation du taux de dépistage », liée à la mise en place du pass sanitaire (attestation de vaccination ou de test négatif) pour entrer dans les bars, restaurants, lieux culturels et de loisirs.

Quelques espoirs pour la métropole

« C’est plutôt une bonne nouvelle », a estimé Daniel Levy-Bruhl de la direction des maladies infectieuses, soulignant que « l’incidence continue d’augmenter mais très faiblement cette semaine ». Ce qui permet d’émettre l’hypothèse que « sur deux semaines consécutives on aurait un mini-plateau », a poursuivi l’épidémiologiste, tout en soulignant que « c’est beaucoup trop tôt pour dire qu’on a atteint un plateau, a fortiori le pic » de la quatrième vague.

Les responsables de SPF ont souligné que la hausse des hospitalisations en métropole, « plus modérée que la semaine dernière », et celle des décès étaient prévues car elles découlent de la flambée de l’épidémie observée les semaines précédentes. Pour Daniel Levy-Bruhl, « la situation en métropole qui ne s’applique pas à certains DOM, suscite quelques espoirs, à rapporter à la conjonction de deux facteurs ».

Couverture vaccinal en nette progression

D’abord « l’amélioration de la couverture vaccinale qui est de 70 % (en métropole) et même de 80 % pour la population ciblée (plus vulnérables, NDLR), une couverture très honorable pour une vaccination de masse », selon Daniel Levy-Bruhl. SPF a souligné la « belle progression » de la couverture des 12/17 ans, vaccinés en première dose pour 54,6 % d’entre eux au 17 août, contre 24 % à la mi-juillet, un mois après l’autorisation.

Daniel Levy-Bruhl a cité aussi une « amélioration » chez les professionnels de santé, avec 84 % de primo-vaccinés dans les établissements de santé et EHPAD, et 90 % chez les soignants libéraux. Les autres facteurs ayant « contribué à cette évolution positive, sont les mesures barrière », le pass sanitaire et le traçage des cas contacts.

Et la rentrée ?

La question est de savoir « si cette évolution favorable va persister » avec les retours de vacances d’été et la rentrée scolaire du 2 septembre. Tout cela va « rebattre les cartes » avec une « activité sociale plus intense » qui peut « influer sur le taux de transmission », selon Daniel Levy-Bruhl.

Selon le responsable, « il faut continuer les efforts » et s’y préparer « au mieux », y compris à travers des « protocoles très stricts » dans les écoles pour les moins de 12 ans qui ne peuvent pas être vaccinés.