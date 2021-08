Il pourrait s’agir d’une bonne nouvelle pour toutes les femmes qui cherchent une alternative à la contraception hormonale. Des scientifiques américains travaillent actuellement sur un nouveau type de contraceptif à base d’anticorps anti-spermatozoïdes, rapporte le site Science Alert, vendredi 13 août. Cette nouvelle étude a été publiée dans Science Translational Medicine.

L’équipe de chercheurs de l’Université de Caroline du Nord s’est ainsi intéressée aux anticorps anti-spermatozoïdes produits par certaines femmes atteintes d' infertilité​ immunitaire. « Leur appareil reproducteur piège vigoureusement les spermatozoïdes mobiles dans le mucus et les empêche d’atteindre l’ovule », expliquent les scientifiques.

