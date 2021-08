Les opposants au pass sanitaire ne lâchent rien. Samedi après-midi, plus de 200 manifestations sont prévues dans les principales villes de France, de Lille à Toulon, et dans les plus petites agglomérations, comme à Sarlat, Vichy ou Antibes. Il s’agit du sixième week-end consécutif de mobilisation contre la mesure gouvernementale.

A Paris, quatre cortèges sont organisés, dont deux à l’initiative de collectifs de « gilets jaunes », l’un au départ de la place du Châtelet et l’autre aux abords du ministère de la Santé à 12h00. Un autre rassemblement massif à l’appel des Patriotes de Florian Philippot est organisé à partir de la place Denfert-Rochereau à 14h30. Entre 13.900 et 17.000 participants sont attendus dans la capitale, a indiqué une source policière.

388.843 manifestants à travers la France

Un important dispositif de forces de l’ordre sera déployé pour encadrer les défilés parisiens, qui se sont déroulés sans incidents majeurs ces deux dernières semaines. Ce mouvement hétéroclite commencé mi-juillet et qui rassemble au-delà de la galaxie vaccino-sceptique ou complotiste, a grossi de manière inédite en plein cœur de l’été.

La semaine dernière, week-end du 15 août, le ministère de l’Intérieur a recensé 214.845 manifestants sur l’ensemble du territoire, une participation en légère baisse par rapport à la semaine précédente. Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, a recensé lui plus de 388.843 manifestants à travers la France, soit une légère baisse par rapport aux 415.000 comptés par la même organisation le samedi précédent.

Un rassemblement prévu le 4 septembre

A l’approche de la rentrée, Florian Philippot, ex-numéro 2 du Rassemblement national, a par ailleurs appelé à un « grand événement unique, national, le samedi 4 septembre prochain », avec « toutes les forces » politiques.

L’extension du pass sanitaire, déjà obligatoire dans les bars, restaurants, hôpitaux, se poursuit en France. Depuis lundi, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France ont désormais l’obligation de contrôler systématiquement le document. Dans le même temps, 40.508.406 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 60,1 % de la population totale), selon les données publiées jeudi par les autorités sanitaires.