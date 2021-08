Près de 6 millions de tests Covid ont été effectués la semaine dernière en France, un record atteint sous l’effet de l’extension du pass sanitaire, selon les données officielles rendues publiques ce jeudi.

Plus des deux tiers (67,4 %) de ces dépistages ont été réalisés par test antigénique, précise dans son communiqué la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).

Record le 13 août

Entre le 9 et le 15 août, « 5.706.700 tests RT-PCR et antigéniques ont été validés (…), contre 4.194.900 (…) la semaine précédente, soit une augmentation de 1.511.700 tests du SARS-CoV-2 », a détaillé le service statistique des ministères sociaux, qui relève une hausse des tests antigéniques de plus de 57 %, avec 4 millions de tests réalisés en une semaine.

L’extension du pass sanitaire le 9 août a fait s’accroître la fréquence des tests de 40 % par rapport au lundi précédent. L’organisme note par ailleurs un second record, sur une journée, avec plus d’un million de tests validés vendredi 13 août.

La majorité des résultats en moins de 24 heures

La hausse a été particulièrement forte pour les 25-40 ans, pour lesquels la part des tests a augmenté de 47 %. « Dans une moindre mesure pour les 16-25 ans (+35 %) et les 41-65 ans (+40 %) », ajoute le service statistique.

Malgré un bug informatique samedi qui a perturbé la délivrance des QR codes à la suite des tests antigéniques, la Drees a affirmé que les délais de rendu des tests sont stables, avec 98 % délivrés en moins de 24 heures. Tandis que plus de 122 millions de tests ont été effectués entre le 1er mars 2020 et le 15 août 2021, ils deviendront payants à partir de la mi-octobre sauf prescription médicale.