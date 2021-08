Plus que deux semaines pour arriver à l’objectif ambitieux que s’était fixé Jean Castex : 50 millions de primo-vaccinés fin août. Le pari est-il tenable ? Le ministère de la Santé s’est montré confiant, lors d’une conférence de presse ce mardi midi. Selon les derniers chiffres de la vaccination, l’objectif semble « atteignable », indique-t-il. Sans cacher toutefois que la prise de rendez-vous connaît un ralentissement depuis début août.

58 % de la population est totalement vaccinée

Au 16 août, 46,5 millions de Français ont reçu au moins une injection (soit 69 % de la population totale) et près de 40 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 58,5 % de la population totale), selon les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé. Le ministère a détaillé cette couverture vaccinale par tranche d’âge : 84 % des 80 ans et plus ont reçu au moins une injection, 87 % des 50 à 80 ans et 52 % des 12/17 ans. Quant aux personnes qui souffrent de comorbidités, les rendant particulièrement vulnérables face au Covid-19, 81 % d’entre eux avaient reçu une dose au 1er août. Avec de grandes disparités selon les pathologies.

Mais le rythme ralentit en ce début août

Le nombre de primo injections par jour tourne cette semaine autour de 100.000, alors qu’on arrivait à 150.000 au début du mois. Signe qu’on a atteint un plafond de verre ? « Ce n’est pas un épuisement, tempère le ministère. Ce n’est pas négligeable de faire 100.000 primo injections en plein mois d’août. » Mais on insiste : ce ralentissement n’est pas dû à un manque de doses, mais à une demande en baisse. « Clairement, il y a des places dans les centres de vaccination partout en France, synthétise le ministère de la Santé. On peut considérer que l’effet de boost, après les annonces d’Emmanuel Macron, commence à faiblir. »

Mais le gouvernement espère une remobilisation dès la semaine prochaine. Avec le retour de congés de certains soignants et de nombreux Français également, ainsi qu’avec la perspective de la rentrée scolaire, la prise de rendez-vous pourrait redécoller. « Il reste 3,5 millions de Français à vacciner pour qu’on atteigne l’objectif des 50 millions, calcule le ministère. Il suffirait qu’on ait un effet rebond avec la perspective de la rentrée. Cela reste un défi collectif, mais tout est en place pour réussir à l’atteindre. »

Pour cela, le ministère travaille sur plusieurs axes : une réflexion pour aller chercher les plus de 80 ans non vaccinés et éloignés du système de soins, des campagnes de vaccination dans les centres commerciaux, les endroits à fort passage et les lieux de travail où arriveront « à compter du 27 août, de grosses quantités de vaccins ». Notamment des livraisons importantes de Moderna, qui devraient passer de 600.000 doses chaque semaine à 2 millions.

Une campagne de vaccination dans les établissements scolaires

Surtout, le ministère espère que la campagne de vaccination organisée dans le milieu scolaire permettra de toucher un vivier important : les adolescents, notamment ceux des familles les plus récalcitrantes. Sous quelle forme va s’organiser cette campagne et avec quels bras ? Le ministère, en lien avec l’Education nationale, les préfets de région et les Agences régionales de santé ont défini deux méthodes. Soit un déploiement d’équipes mobiles dans les établissements scolaires : des pharmaciens, infirmiers, secouristes issus des centres de vaccination seront redéployés par les ARS, étant donné que les services de santé scolaires n’ont pas les effectifs pour gérer cette campagne. Deuxième possibilité : un rendez-vous groupé en centre de vaccination, à l’image d’une sortie scolaire.

Mais est-ce à dire que les parents n’auront pas leur mot à dire ? « S’agissant des mineurs de moins de 16 ans, la vaccination sera soumise au recueil du consentement des parents sous pli fermé, car l’éducation nationale n’a pas vocation à connaître ces données médicales », assure le ministère.

Qu’en est-il des soignants bientôt obligés de se vacciner ?

Autre grand sujet : la question de la vaccination des soignants, qui devient obligatoire à partir du 15 septembre. Est-ce que l’ annonce d’Emmanuel Macron a encouragé certaines et certains à passer le cap ? Difficile à dire pour le moment, mais le ministère salue une « belle progression de la vaccination des soignants ». Selon Santé Publique France, qui avait fait une étude début mai, la couverture a nettement progressé. En effet, la proportion de ceux qui ont reçu au moins une injection est passée chez les libéraux de 76 % à 90 %, chez les personnels des établissements médico-sociaux de 51 % à 82 % et dans les établissements de santé publics et privés de 64 % à 80 %. Des chiffres qui pourraient être plus élevés aujourd’hui, puisque ces données datent du 8 août. « On peut escompter un rattrapage d’ici le 15 septembre, date à laquelle les soignants risquent d’être suspendus s’ils ne sont pas vaccinés », conclut l’entourage d’Olivier Véran. Précision importante : les soignants qui auraient reçu une seule dose le 15 septembre auront jusqu’au 15 octobre pour compléter la démarche.