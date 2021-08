Et un variant de plus. Alors que la France subit actuellement une vague épidémique due au variant Delta, la liste des souches en circulation s’allonge avec un nouveau venu, le variant colombien, ou « souche B.1.621 ». Sept résidents d’une maison de repos à Zaventem, près de Bruxelles en Belgique, ont succombé à ce variant, alors qu’ils avaient pourtant tous un schéma vaccinal complet. Au total, vingt et un résidents et sept membres du personnel ont été contaminés par ce variant au sein de la résidence Ter Burg, rapporte la RTBF. Selon l’Agence flamande des soins de santé, c’est un visiteur qui serait à l’origine du foyer de contamination. « La personne en question était asymptomatique. Elle avait visité la maison de soins quelques jours avant d’effectuer un test positif », a indiqué à la presse belge Ria Vandenreyt, porte-parole de l’agence sanitaire.

Le variant a été placé sous « surveillance renforcée » en mai par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui suit sa diffusion sur le globe. Alors, faut-il s’attendre une propagation de cette souche ? Si elle ne semble pas plus virulente que les souches précédentes, les mutations qu’elle porte pourraient en revanche causer un échappement immunitaire.

Où le variant colombien circule-t-il ?

Comme son surnom l’indique, il a été identifié pour la première fois en Colombie au mois de janvier 2021, selon les données collectées par l'OMS. Il s’est d’abord propagé dans le nord du pays avant de remonter le continent américain, entraînant des contaminations au Mexique et aux Etats-Unis, avant de traverser l’Atlantique. A ce jour, une trentaine de pays ont identifié ce variant dans des échantillons, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie. Il a également été repéré en France dès le mois d’avril. Mais sa présence est toutefois très rare, et son « niveau de circulation demeure globalement très faible », rassure Santé publique France.

Ainsi, selon les données recueillies par Santé publique France et la base de données virologiques internationale Gisaid (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data), au 27 juillet, 53 cas ont été confirmés dans l’Hexagone, dont 21 en Île-de-France.

Est-il plus transmissible que les souches précédentes du virus ?

En Colombie, où la souche B.1.621 est apparue, « elle ne semble pas majoritaire, et représente environ 35 % des séquences déposées avec une date de prélèvement égale ou postérieure au 1er mai 2021 », apprend-on dans la dernière analyse de risque liée aux variants émergents menée par Santé publique France et le Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires de l’Institut Pasteur.

« A ce jour, rien ne prouve que [la souche B.1.621] concurrence le variant Delta et il semble peu probable qu’il soit plus transmissible », considère l’agence sanitaire Public Health England, alors que seuls trente-deux contaminations par ce variant ont été recensées en Angleterre ces dernières semaines. Pour l’heure, outre-Manche, comme un peu partout dans le monde, c’est le variant Delta qui domine. En France, « d’après GISAID, le VOC [variant of concern, ou variant préoccupant] Delta représentait 97 % des séquences portant la mutation L452R sur la période allant du 1er au 27 juillet », observe Santé publique France.

Le variant colombien, lui, a été classé « variant of interest » par le Centre européen de prévention et de contrôle de maladies, mais pas par l’OMS, qui pour le moment le surveille de près, sans le juger préoccupant. Ce qui explique qu’il n’ait pas été rebaptisé par une lettre de l’alphabet grec. Il est « probablement moins transmissible que le Delta, ce qui signifierait qu’il aurait peu de chance de le supplanter », estime Rémi Salomon, président de la Commission médicale d’établissement de l’APHP.

Ce variant est-il plus virulent ou résistant aux vaccins ?

Le lignage B.1.621 « est porteur des trois mutations d’intérêt E484K, N501Y et P681H », indique Santé publique France. Or, E484K, que l’on retrouve également chez le variant Beta apparu en Afrique du Sud, est associé à un risque d’échappement immunitaire. Ce nouveau variant pourrait donc « manifester des propriétés d’échappement immunitaire similaires », avance Public Health England dans un rapport sur l’évaluation des risques de cette souche, publié le 6 août. « B.1.621 [est] un variant qui pourrait être plus résistant à l’immunité naturelle ou vaccinale », abonde Rémi Salomon sur Twitter.

B.1.621 un variant qui pourrait être plus résistant à l'immunité naturelle ou vaccinale (à comparer au variant bêta Sud-Africain) mais probablement moins transmissible que le delta, ce qui signifierait qu'il aurait peu de chance de le supplanter. Espérons-le!

A suivre de près. https://t.co/wvXUOSFZbf — Rémi Salomon (@RemiSalomon) August 6, 2021

En pratique, une personne immunisée par une contamination par le coronavirus ou par un schéma vaccinal complet aurait plus de risques d’être infectée par ce variant si elle y était exposée. Soit précisément ce qui s’est passé au sein de la maison de retraite de Zaventem. Mais « l’âge très avancé des patients a également joué un rôle », a souligné le virologue Marc Van Ranst auprès de la presse belge, les victimes ayant entre 80 et 93 ans.

A ce jour, une vingtaine de foyers de contaminations par ce nouveau variant ont été identifiés en Belgique.