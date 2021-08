Les dates de la « campagne de rappel » de vaccin anti-covid se précisent. « Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d’août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre », a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire.

Il y a une semaine, Emmanuel Macron avait expliqué que l’injection de cette troisième dose de vaccin contre le coronavirus serait destinée aux « plus âgés et les plus fragiles ». « La liste des populations concernées sera établie par la Haute autorité de santé » (HAS), a précisé mercredi Gabriel Attal.

Soulagement pour la Fédération hospitalière de France

Cette décision « doit s’accompagner de mesures de liberté pour préserver leur santé psychique », indique Éric Fregona, directeur adjoint de AD-PA, association qui regroupe des directeurs de maisons de retraite, évoquant la nécessité du lien social. « Les pouvoirs publics doivent dès à présent s’engager à mettre à disposition » des « professionnels supplémentaires » pour « répondre à cette exigence de la rentrée », a-t-il conclu.

La Fédération hospitalière de France (FHF, hôpitaux et Ehpad publics) a salué « cette annonce qui est un soulagement pour les établissements médico-sociaux », relevant que la HAS « recommandait que les personnes les plus fragiles ou âgées bénéficient d’un rappel du vaccin dès la rentrée pour les protéger mais également protéger la société ».

« C’est un enjeu majeur puisque nous avons déjà eu des cas de clusters », a réagi de son côté Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa (Ehpad privés). « On est dans les starting-blocks, on se tient prêt depuis plusieurs semaines. Dès que les livraisons seront possibles via les pharmacies, nous commencerons » à vacciner, a-t-elle déclaré.