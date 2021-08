Le Portugal s’organise pour éviter une hausse des contaminations possible avec la rentrée scolaire. La Direction générale de santé a recommandé mardi « la vaccination de tous les adolescents de 12 ans à 15 ans », a déclaré sa responsable, Graça Freita. Une vaccination « universelle » de tous les jeunes, mais avec une priorité accordée aux plus de 16 ans et chez les 12-15 ans ayant des maladies à risque.

Trois semaines auparavant, le Premier ministre Antonio Costa avait annoncé l’intention du gouvernement portugais d’élargir la campagne de vaccination aux 12-17 ans pour que la prochaine année scolaire se déroule « sans risque d’interruption ». Ce dernier attendait simplement la « décision finale » des autorités sanitaires.

75 % des plus 16 ans vaccinés

Le Portugal s’est félicité vendredi dernier d’avoir atteint l’objectif d’administrer au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 à 70 % de sa population d’environ 10 millions d’habitants. Parmi sa population âgée de 16 ans ou plus, 82 % ont reçu au moins une dose et 75 % ont complété leur vaccination, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

Après avoir été un des premiers pays de l’Union européenne à être touché par la vague de contaminations provoquée par le variant Delta du nouveau coronavirus, le Portugal voit le nombre de nouveaux cas quotidiens reculer depuis environ trois semaines.