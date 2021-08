Vous comptiez attendre la mise sur le marché du vaccin français de Sanofi contre le Covid-19 pour franchir le pas ? Olivier Bogillot, président de Sanofi France, a un message pour vous : « N’attendez pas pour vous faire vacciner ! »

Lundi, sur LinkedIn, le responsable du groupe pharmaceutique, a plaidé de manière inattendue pour les vaccins déjà disponibles (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson) : « J’entends certains dire qu’ils préfèrent attendre le vaccin de Sanofi pour se faire vacciner. Je remercie ceux qui font confiance à Sanofi mais notre vaccin n’arrivera pas avant plusieurs mois. Attendre ne fait qu’augmenter le risque et prolonger la circulation du virus. »

« C’est maintenant qu’il faut se faire vacciner ! »

« Les vaccins autorisés par les autorités sanitaires sont sûrs et efficaces. Ils sauvent des vies, épargnent de graves conséquences [du] Covid-19, et ralentissent sa circulation. Ils préservent également les hôpitaux d’une nouvelle vague d’hospitalisations évitables, ce qui leur permet, ne l’oublions pas, de se concentrer sur les malades non Covid-19 qui nécessitent des soins », estime Olivier Bogillot, alors que les hospitalisations liées au Covid-19 repartent à la hausse en France.

Et le président de Sanofi France de conclure : « Les semaines qui viennent seront déterminantes pour la rentrée de septembre. Nous voulons tous sortir de cette crise, alors je vous le dis en responsabilité, n’attendez pas, c’est maintenant qu’il faut se faire vacciner ! »