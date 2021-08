La quatrième vague en pleine ascension ? Le nombre des patients en soins critiques a connu une nouvelle hausse ce lundi ainsi que les admissions à l’hôpital où la barre de 9.000 malades a été franchie pour la première fois depuis fin juin, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Avec 230 nouvelles admissions en soins critiques en 24 heures, le nombre des malades dans ces services qui traitent les cas les plus graves a atteint 1.667, soit 111 de plus que la veille. Ils étaient 1.232 il y a une semaine.

Les hôpitaux accueillaient lundi 9.022 personnes dont 833 admises au cours des dernières 24 heures, au plus fort depuis le 27 juin. Entre dimanche et lundi, 68 décès du Covid-19 ont été enregistrés à l’hôpital portant le bilan à 112.318 morts depuis le début de l’épidémie. Les autorités sanitaires font état de 5.775 nouveaux cas de Covid détectés en 24 heures contre 5.184 il y a une semaine. Cet indicateur est plus bas lundi en raison d’un nombre moins important de tests durant le week-end. Le taux de positivité remonte légèrement à 4,3 %.

Côté vaccination, depuis le début de la campagne en France, 44.980.791 personnes ont reçu au moins une injection (soit 66,7 % de la population totale) et 37.514.388 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 55,6 % de la population totale).