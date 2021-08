Olivier Véran a lancé dimanche un « appel à la solidarité nationale » des soignants de métropole pour venir en aide aux hôpitaux en Martinique et en Guadeloupe « qui font face à une vague épidémique très intense ». Certains professionnels n’ont d’ailleurs pas attendu pour prêter main-forte sur place à la lutte contre le Covid-19 : 240 personnels « médicaux et non médicaux » partiront aux Antilles mardi soir pour une durée de deux semaines.

Nos régions contribuent… merci d’avance pour vos engagements volontaires … 🙏 Départ de 240 personnels médicaux et non médicaux mardi soir pour les Antilles… @ARS_HDF aussi! https://t.co/rptmKOrLbD pic.twitter.com/uqyY8agBC2 — Benoit Vallet (@vallet_benoit) August 7, 2021

C’est ce qu’a annoncé samedi Benoit Vallet, directeur général de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France, dans un tweet relayé par France Info.

Médecins et soignants

Les volontaires viennent de plusieurs régions de France métropolitaine. Ils sont par exemple 64 en Ile-de-France, 30 en Hauts-de-France, 28 en Grand Est et 27 en Auvergne Rhône-Alpes. Dans le détail dans les Hauts-de-France, un « collectif de 8 médecins (urgentistes, infectiologues, généralistes, de réanimation) et de 22 soignants (14 infirmiers, 5 aides-soignants et 3 manipulateurs radio) se rendra sur place », avance un communiqué de l’ARS, précisant qu’il s’agira de « professionnels des établissements publics et privés de santé mais aussi de professionnels libéraux ».

Pour rappel, la Martinique est reconfinée depuis le 30 juillet dernier, la Guadeloupe depuis le 4 août. Des renforts de l’armée ont notamment été dépêchés sur place le 3 août afin d’augmenter la capacité d’accueil en réanimation.