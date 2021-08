Plusieurs plages de la côte basque ont été fermées ces dernières heures en raison de la présence d’une algue, Ostreopsis ovata. La ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantique) annonce ainsi ce lundi matin « fermer la baignade » sur ses plages, à cause de cette algue « propagée sur la côte basque suite aux récentes pluies. » C’est aussi le cas pour les plages de Bidart et Saint-Jean-de-Luz. Ostreopsis ovata avait déjà été observée ces dernières années en Méditerranée.

« Cette algue à l’odeur nauséabonde peut provoquer des réactions épidermiques et un état grippal, poursuit la municipalité. Il est conseillé aux personnes présentant ces symptômes d’aller consulter un médecin généraliste. » Le Dr Guillaume Barucq, médecin et élu d’opposition à Biarritz, précise que ces symptômes respiratoires (rhume, toux parfois fièvre et fatigue) décrits par de nombreux surfeurs, « peuvent mimer ceux d’un Covid » et s’attend à un « début de semaine compliqué pour les médecins généralistes. »

Des analyses de l’ARS

Le site de surfrider, qui suit la progression de cette algue, également nocive pour l'environnement, depuis une dizaine d'années, précise que Ostreopsis ovata « produit une toxine, la palytoxine qui, lorsque la microalgue gagne la surface, se diffuse dans l’air et peut occasionner des désagréments : rhume, toux, fièvre, troubles respiratoires, qui diminuent habituellement dans les 24 à 48 heures sans complications. Néanmoins, ces symptômes peuvent s’intensifier et restent à surveiller. »

Il s'agit d'une « algue microscopique unicellulaire qui vit habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales, complète le site de gestion et protection de l'eau Ramoge (zones maritimes de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le transport par les eaux de ballast des navires et des conditions climatiques très favorables ont permis à cette microalgue de se développer sous nos latitudes. Ainsi, depuis quelques années cette algue a été observée dans toute la partie nord-ouest de la Méditerranée et dans certains cas une toxicité sur l’homme a été observée. Les personnes atteintes n’ont pas forcément été en contact direct avec l’eau ; il suffit d’inhaler les gouttelettes transportées par le vent pour que les symptômes se manifestent. »

L’ARS (agence régionale de santé) de Nouvelle-Aquitaine procède actuellement à des analyses. Une réunion avec les villes concernées est prévue pour décider de la suite à donner. On devrait en savoir davantage ce lundi dans la journée.