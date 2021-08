Bilan positif pour Moderna. Après avoir mené des essais cliniques sur des milliers de personnes, la société de biotechnologie américaine a déclaré que l’efficacité de son vaccin était de 93 % six mois après l’injection de la seconde dose.

Dans un communiqué publié à l’occasion de ses résultats du deuxième trimestre, Moderna assure également que les doses de rappel actuellement testées contre les variants montrent des résultats « robustes ». « Mais nous reconnaissons que le variant Delta est une nouvelle menace importante, donc nous devons rester vigilants », a toutefois déclaré son patron Stéphane Bancel.

Le rappel encore en phase de test

L’entreprise teste plusieurs versions d’une dose de rappel afin d’augmenter la protection immunitaire contre les variants : une troisième dose du vaccin initial, une nouvelle formule basée sur le variant Beta (identifié pour la première fois en Afrique du Sud), et une dose contenant à parts égales le vaccin initial et la nouvelle formule. Les trois différents candidats « ont déclenché une production robuste d’anticorps » contre le variant Delta, ainsi que contre les variants Gamma et Beta, a déclaré Moderna.

Les résultats de ces essais de phase 2 ont été soumis pour publication dans une revue scientifique, a-t-elle précisé. La société, qui a demandé une autorisation complète de son vaccin aux Etats-Unis, a également dit s’attendre à avoir fourni en août toutes les informations nécessaires à son obtention.