La quatrième vague du Coronavirus bat son plein à Lyon, constate BFM Lyon. Le nombre de patients hospitalisés augmente tout comme le recours aux urgences et le nombre d’appels au Samu pour suspicion de Covid-19​.

Les patients Covid-19 occupent de plus en plus de lits dans les hôpitaux lyonnais, ce qui n’affecte pour l’instant pas leur bon fonctionnement d’après un communiqué de presse des Hospices civils de Lyon. « La très grande majorité des patients hospitalisés en soins critiques pour Covid sont des personnes non-vaccinées », y explique-t-on.

Les jeunes moins vaccinés plus touchés

Par ce constat, les Hospices civils de Lyon et ses 13 hôpitaux veulent se montrer rassurants quant à l’efficacité de la vaccination. « Ainsi, au 2 août 2021, 81 % des patients hospitalisés en soins critiques pour un diagnostic de Covid-19 aux HCL n’étaient pas vaccinés. Parmi les patients hospitalisés et vaccinés, on note une surreprésentation de patients particulièrement fragiles en raison d’une autre pathologie, notamment immunodéprimés », indique le communiqué.

Cette quatrième vague, qui touche en grande partie les jeunes, moins vaccinés, pourra donc être contrée plus facilement en cas de vaccination massive, comme elle est implicitement prévue avec l’extension du pass sanitaire.