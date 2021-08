C’est le jour des investissements pour Sanofi. Et comme les projecteurs de l’actualité sanitaire sont tournés sur le coronavirus, le groupe français a décidé de mettre ses billes dans l’ARN messager. Sanofi a ainsi annoncé ce mardi l’achat pour 3,2 milliards de dollars de l’américain Translate Bio, spécialiste de cette technologie novatrice notamment utilisée dans les vaccins contre le Covid 19.

« Sanofi va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio [dans] une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars », soit quelque 2,7 milliards d’euros, indique dans un communiqué le géant pharmaceutique français, qui collabore déjà étroitement avec l’américain.

Des perspectives au-delà du coronavirus

L’ARN messager est l’une des technologies les plus novatrices à avoir émergé ces dernières années dans la pharmacie. Elle a connu une vive accélération avec la crise du Covid-19, qui a vu l’autorisation de premiers vaccins basés sur ce principe, en l’occurrence ceux des laboratoires BioNTech en collaboration avec Pfizer et Moderna. Sanofi, lui-même, travaille déjà avec Translate Bio pour développer un vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Mais les promesses de cette technologie dépassent de loin le seul coronavirus​.

« Notre objectif est de libérer le potentiel de l’ARN messager dans d’autres domaines stratégiques, comme l’immunologie, l’oncologie », c’est-à-dire le traitement des cancers, « et les maladies rares, en plus des vaccins », résume Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Le géant français avait d’ailleurs déjà, voici quelques semaines, annoncé un vaste programme d’investissements dans l’ARN messager – deux milliards d’euros d’ici à 2025 – avec notamment la création d’un centre de recherche spécialisé. Il compte développer plusieurs vaccins, ciblés sur les maladies infectieuses, mais reste discret sur ses ambitions exactes. Sanofi a, toutefois, d’ores et déjà lancé de premiers essais avec Translate Bio pour un vaccin contre la grippe saisonnière, une annonce faite en juin.