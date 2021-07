L’île de La Réunion emboîte le pas de la Martinique et se reconfine pour deux semaines à partir de ce week-end. Le préfet du territoire d’Outremer, Jacques Billant, a annoncé ce jeudi qu’un confinement partiel allait s’appliquer en journée au département, qui subit de plein fouet une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, comme de nombreux autres territoires des Antilles. Cela signifie que les bars, restaurants et les salles de sport ferment. Le préfet a également indiqué que les regroupements de plus de six personnes étaient interdits.

Tout comme en Guadeloupe, la préfecture de La Réunion a également opté pour un couvre-feu afin de freiner la progression du virus. Celui-ci s’appliquera de 18h à 5h du matin. De ce fait, des attestations de déplacement sont de nouveau obligatoires. En journée, les déplacements autour du domicile sont autorisés dans un rayon de 10 km du lundi au samedi, et dans un rayon de 5 km le dimanche.

Jacques Billant souligne que les Réunionnais pourront uniquement « aller et venir, dans un rayon de 10 km, dans les magasins » où le masque doit être porté en continu. Selon le préfet, le taux d’incidence du coronavirus à La Réunion est actuellement de 350 pour 100.000 habitants. Un nouveau bilan devrait être fait dans dix jours.