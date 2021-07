Le temps moyen d'accès à une maternité est de neuf minutes en France

Le temps d’accès moyen à une maternité pour une femme sur deux a légèrement augmenté entre 2000 et 2017 à cause des fermetures d’établissements, passant de huit à neuf minutes, selon une étude publiée jeudi par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). « En 2017, la moitié des femmes en âge de procréer résident à moins de neuf minutes de la maternité la plus proche », selon la Drees, contre huit minutes en 2000, « soit une progression de 15,3 % », qualifiée de « légère ».

8 % des Françaises en âge de procréer résident à plus de 30 minutes d’une maternité

Cette augmentation du temps d’accès est notamment expliquée par la fermeture d’établissements, qui « l’emporte » sur un mouvement plus global de rapprochement du lieu de résidence des femmes par rapport aux maternités. En France, le nombre de maternités est passé de 717 à 496 entre 2000 et 2017.

En conséquence, près de 8 % des Françaises entre 15 et 44 ans résidaient à plus de trente minutes d’une maternité en 2017, contre environ 5 % en 2000, selon le service statistique des ministères sociaux. Si des établissements ferment, c’est pour concentrer l’offre de soins sur des maternités plus grandes, qui font davantage d’accouchements et qui sont spécialisées dans la prise en charge des grossesses à risque, explique l’étude.

La situation s’améliore dans certains départements

Mais dans 11 départements, « les femmes en âge de procréer résident toutes à plus de quarante-cinq minutes d’une maternité de ce type », ajoute-t-elle. « Au niveau départemental, la situation est contrastée », a cependant nuancé la Drees. Par exemple, l’accessibilité se dégrade fortement dans le Lot, la Nièvre et le Cantal mais la part des femmes éloignées des maternités se réduit en Corse et dans les Alpes-de-Haute-Provence.