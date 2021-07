L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est « prête » à recevoir « très rapidement » des patients antillais atteints du Covid-19, a déclaré jeudi son directeur général, Martin Hirsch. « C’est en train de se préparer pour qu’on puisse très rapidement accueillir quelques » malades antillais, a indiqué Martin Hirsch sur RTL, alors que la situation sanitaire s’est aggravée aux Antilles face au virus.

Ces transferts de malades pourraient avoir lieu « dans les prochains jours. Ce sont les autorités sanitaires qui décident », mais « nous, on est prêt dès aujourd’hui », a assuré le responsable de l’AP-HP.

La Martinique reconfinée

« On va essayer aussi de faire de la solidarité avec nos équipes, puisqu’on a dans nos rangs, dans les hôpitaux d’Ile-de-France, dans les hôpitaux parisiens, un certain nombre de collègues qui sont d’origine antillaise, d’origine martiniquaise, dont certains ont eu leurs congés et sont sur place. On va leur proposer de prendre quelques jours de volontariat à l’hôpital », a ajouté Martin Hirsch.

« On fait tout ce qu’on peut, les uns les autres, pour s’entraider dans ces situations très compliquées », a-t-il poursuivi. La Martinique, où un couvre-feu était déjà en vigueur, sera de nouveau confinée à partir de vendredi pour au moins trois semaines. Dans les îles voisines des Antilles françaises – Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy –, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré mercredi.