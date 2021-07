La quatrième vague du coronavirus frappe décidément fort. Près de 1.000 patients malades d'une forme grave du Covid-19 étaient traités ce mercredi dans les services de soins critiques, selon les données sanitaires attestant d'une flambée des contaminations.

Les services de soins critiques accueillent 992 malades, contre 978 la veille, et 859 il y a une semaine, avec 91 nouvelles admissions depuis mardi. Le chiffre des hospitalisations a poursuivi, de son côté, une hausse entamée il y a quelques jours seulement, avec 7.208 patients mercredi contre 7.137 mardi.

La progression est plus marquée pour les chiffres sur une semaine, qui lissent la tendance. On compte 2.511 hospitalisations, dont 511 admissions en soins critiques, sur sept jours, contre respectivement 1.554 hospitalisations et 298 admissions en réanimation il y a une semaine. La lenteur relative de la progression quotidienne de ces chiffres contraste avec la flambée des cas de contamination observée depuis plus de deux semaines.

Quatrième vague

Un nouveau record a été battu ce mercredi avec 27.934 cas positifs enregistrés (26.871 mardi), un plus haut depuis le 28 avril. Le taux de positivité est resté stable à 4,1%.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait fait état mardi d'une «décorrélation entre les hospitalisations et les diagnostics», en l'expliquant par le fait que grâce à la vaccination, «il y a moins de patients hospitalisés pour formes graves du Covid dans notre pays qu'il y en avait lors des vagues précédentes».

La maladie a emporté 40 patients en 24 heures à l'hôpital, pour un total de 111.768 décès depuis le début de la pandémie.