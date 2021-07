Alors qu’elle accueille les JO depuis moins d’une semaine, la capitale du Japon voit son nombre de contaminations augmenter significativement. Ce mercredi, Tokyo a recensé 3.117 cas de Covid-19 en vingt-quatre heures. Il s’agit d’un nouveau record local, qui vient effacer celui de la veille. La ville actuellement sous le coup d’un état d’urgence sanitaire observe une très forte accélération par rapport à la semaine dernière.

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a de nouveau appelé ses administrés à éviter « les sorties inutiles et non urgentes ». « Je veux que les jeunes se fassent vacciner. Le comportement des jeunes est crucial. Je leur demande de coopérer », a-t-elle insisté. Les cas de Covid-19 sont également en augmentation ailleurs qu’à Tokyo. Trois départements limitrophes de la capitale – Chiba, Saitama et Kanagawa – envisagent maintenant de demander au gouvernement de réinstaurer le dispositif d’état d’urgence chez eux aussi.

25 % de la population entièrement vaccinée

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec environ 15.150 décès officiellement recensés depuis début 2020. Aucune mesure de confinement strict n’a été imposée jusqu’ici, le gouvernement n’ayant pas les moyens constitutionnels pour le faire. L’état d’urgence sanitaire, déclaré à Tokyo pour la quatrième fois début juillet, limite principalement les heures d’ouverture des bars et des restaurants, et leur interdit en théorie de vendre de l’alcool.

Le programme de vaccination a cependant démarré lentement au Japon, où seulement un peu plus de 25 % de la population a reçu deux doses pour l’heure.

Les Japonais accusent les JO

La flambée des infections risque de nouveau de braquer les projecteurs sur les Jeux olympiques, une partie de la population japonaise étant persuadée que l’événement aggrave la crise sanitaire locale.

Tous les participants des JO sont soumis à des mesures draconiennes, notamment des tests réguliers et des restrictions dans leurs déplacements. Les organisateurs ont recensé seulement 169 cas de Covid-19 parmi les dizaines de milliers de personnes impliquées dans les JO depuis le 1er juillet, résidant au Japon ou venues spécialement de l’étranger.

Le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a appelé mercredi ses concitoyens à éviter de se réunir et de boire en groupe, suggérant à la population de « regarder les Jeux olympiques à la maison ». Les spectateurs sont interdits sur la quasi-totalité des sites olympiques, mais des personnes ont assisté à des compétitions se déroulant sur la voie publique, comme le triathlon ou les courses cyclistes.