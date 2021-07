Et de deux ! La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé ce mercredi la vaccination des 12-17 ans avec Moderna contre le coronavirus. Il s’agit du second vaccin autorisé en France pour les adolescents, après Pfizer. Vendredi, l'Agence européenne du médicament avait autorisé la vaccination des adolescents avec Moderna.

Début juin, Moderna avait déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne et au Canada de son vaccin contre le Covid-19, le Spikevax, qui utilise la même technologie ARNm que celui de l’alliance Pfizer/BioNTech. Le groupe avait affirmé fin mai que son remède était « hautement efficace » chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats d’essais cliniques sur plus de 3.700 participants de cette tranche d’âge aux Etats-Unis. Le sérum produisait chez eux une réponse anticorps comparable à celle observée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans.