Inquiétude au rayon charcuterie. Les autorités sanitaires ont procédé au retrait de lots de saucisses sèches espagnoles pour des cas de salmonellose, a indiqué ce samedi le ministère de l'Agriculture. Le lien avec la consommation de fuets (saucisses sèches catalanes), fabriqués par l’établissement espagnol Embutidos Caula SL, « a été confirmé le 15 juillet par la Direction générale de l’alimentation, la Direction générale de la santé et Santé publique France », indique le ministère dans un communiqué.

Au total, 45 cas de salmonelloses, dont 27 concernant des enfants, et dont les souches partagent les mêmes caractéristiques génétiques, ont été identifiés entre le 24 juin et le 15 juillet. La Direction générale de l’alimentation, la Direction générale de la santé et Santé publique France ont donc décidé de faire procéder à un retrait-rappel dans les différentes enseignes concernées de tous les lots de fuets portant la marque de salubrité ES 10.01865/GE CE.

Des précédents en 2020

Plusieurs cas de contaminations liées aux saucisses sèches ont été constatés ces dernières années, dont 18 cas de salmonellose identifiés en septembre 2020 en lien avec des fuets fabriqués par un autre établissement espagnol, donnant lieu à deux hospitalisations sans gravité.

Une autre vague de rappels avait été lancée en novembre 2020 concernant des lots de saucisses sèches et de rosettes tranchées fabriquées près de Lyon et commercialisées par plusieurs enseignes de la grande distribution.

Se signaler au médecin

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore les produits concernés « de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés ». Les toxi-infections alimentaires ​causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement de 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés.

Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l’absence de symptômes dans les sept jours après la consommation des produits concernés, « il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin », précise le ministère.