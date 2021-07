Dans les communes de Meurthe-et-Moselle de plus de 5.000 habitants dont le taux d’incidence avoisine ou dépasse le seuil d’alerte fixé à 50 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, le port du masque sera obligatoire à partir de mercredi dans l’espace public, a annoncé samedi la préfecture.

« L’obligation du port du masque dans l’espace public sera de nouveau en vigueur courant de la semaine prochaine dans les communes de 5.000 habitants et plus des intercommunalités dont le taux d’incidence avoisine ou dépasse les 50 cas pour 100.000 habitants », indique la préfecture sur son compte Facebook. « En deux semaines, le taux d’incidence est passé de 8 à 30 cas pour 100.000 habitants et dépasse les 90 chez les jeunes », précise-t-elle.

Des mesures restrictives dans les Pyrénées-Orientales

Le taux d’incidence dans la métropole du Grand Nancy était vendredi de 38,3 cas pour 100.000 habitants, à 40,3 dans la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson et à 54,4 dans la communauté d’agglomération de Longwy, selon les données de l’Agence régionale de santé (ARS).

Dans les Pyrénées-Orientales, les services de l’Etat ont déjà imposé à partir de samedi et jusqu’au 2 août dans tout le département le port du masque dans les espaces publics, sauf sur la plage et les grands espaces naturels ainsi que l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public en dehors des restaurants et bars.