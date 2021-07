C’est une étude qui était particulièrement attendue. Alors que de nombreux pays avaient déjà référencé l’impact de la vaccination en situation réelle, la France n’avait jamais produit de telles statistiques à l’échelle nationale, jusqu’à ce jeudi soir. Une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) apporte enfin des données sur le statut vaccinal des cas positifs au coronavirus en France entre le 28 juin et le 4 juillet.

20 Minutes fait le point sur ces résultats et ce qu’on peut en conclure.

Que dit l’étude ?

6 % des cas testés positifs au coronavirus dans l’intervalle du 28 juin au 4 juillet sont des personnes complètement vaccinées (c’est-à-dire deux semaines après la seconde dose, ou une seule dose en cas d’infection précédente au coronavirus ou de vaccin Jansen). A l’époque, 32 % des Français étaient considérés comme complètement vaccinés.

11 % des cas positifs avaient reçu leur première dose depuis plus de quatorze jours ou leur deuxième dose depuis moins de 7 jours, 3 % avaient reçu récemment leur première injection. Ce qui laisse 80 % des cas sans aucune dose de vaccin.

Cette « résistance » de la vaccination fonctionne dans toutes les classes d’âge, stipule bien la Drees. Autrement dit, quelle que soit la tranche d’âge, le pourcentage de vaccinées chez les personnes testées positives est plus faible que le pourcentage de personnes non vaccinées.

Le taux de vaccinés baisse encore si on se concentre sur les personnes symptomatiques. Il n’y a alors que 4 % de personnes totalement vaccinées, 9 % avec une première dose reçue depuis plus de quatorze jours ou leur deuxième dose depuis moins de 7 jours, 4 % récemment primo-injectées, et 83 % des symptomatiques n’avaient reçu aucune dose.

Que conclure de cette étude ?

Pour le docteur et chercheur en Santé publique Mickael Ehrminger, « C’est déjà un premier signal positif, qui montre que si le vaccin protège en premier lieu contre les formes graves et les décès, il semble également diminuer la contamination. »

« Cette étude montre que, dans une population où la vaccination complète n’est pas encore majoritaire, les gens qui ne sont pas protégés vont être beaucoup plus exposés que les vaccinés, elle confirme ça », note Eric Billy, chercheur en immuno-oncologie

Mais comment expliquer que plus de personnes soient testées positives deux semaines après leur première dose que seulement quelques jours après ? L’un des facteurs d’explications pourrait être ce qu’on appelle « le syndrome du vacciné », c’est-à-dire un relâchement dès la première piqûre de vaccin alors qu’il faut attendre deux semaines après la seconde dose pour être considéré comme étant réellement protégé. « Du coup, on constate sur le terrain beaucoup d’infections après la première dose à cause de ce relâchement. Ça peut expliquer ce pourcentage », suppose Mickael Ehrminger. Il rajoute : « Cette étude montre en tout cas l’importance des deux doses, pas toujours bien communiquée en France. C’est important de voir que la vaccination complète apporte une bonification par rapport à la vaccination partielle. »

Quels sont les éventuels biais de cette étude ?

Deux biais majeurs peuvent être déplorés. Premièrement, les personnes vaccinées se font moins tester que les personnes non-vaccinées. De fait, il est possible que le pourcentage de positifs soit sous-estimé à cause de cela.

Deuxièmement, l’étude porte sur les cas entre le 28 juin et le 4 juillet, période où on le sait, la majorité des cas positifs concernent des jeunes principalement entre 10-19 ans et 20-29 ans. C’est chez ces deux tranches d’âge que l’incidence est principalement remontée. « Et cela n’est pas tant dû à leur manque de vaccination qu’au fait qu’ils fréquentent majoritairement les bars, les restaurants, qu’ils ont de nombreux contacts sociaux », rappelle Mickael Ehrminger. Or, ces tranches d’âges sont de loin les moins vaccinées, la faute à une vaccination ouverte très tardivement (le 31 mai pour les personnes majeures de moins de 50 ans sans comorbidités, le 15 juin pour les 12-17 ans). Cela peut potentiellement doper le nombre de cas positifs non-vaccinés.

Et maintenant ?

S’il s’agit d’une première étude, enfin, sur l’impact réel du vaccin en France, reste qu’elle passe à côté des sujets principaux : les hospitalisations, les réanimations et les décès. « Des études viendront plus tard, c’est déjà une première étape », rassure le docteur.

Pour Eric Billy, « il est important de sortir ses chiffres sur l’efficacité vaccinale en hospitalisation et décès, car les discours contre le vaccin s’attardent beaucoup sur les cas positifs. Or, le vaccin sert avant tout contre les formes graves », rappelle-t-il. Par exemple, au Royaume-Uni, la flambée épidémique de cas est décorrélée avec les hospitalisations, bien moindres que lors des vagues de cas positifs précédentes.

Même s’il prévient qu’avec la production de chiffres – pourcentages ou données brutes – reste la nécessaire mise en contexte, pour bien interpréter ces données et ne pas faire le lit des discours antivaccins. C’est bien beau d’avoir des données, encore faut-il bien les comprendre.