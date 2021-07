Extension du pass sanitaire à de nombreuses activités de la vie quotidienne (voyages longs en train, restaurants, centres commerciaux, salles de spectacle, cinéma, etc.) dès 12 ans, fin de la gratuité des tests PCR sans prescription médicale, obligation vaccinale pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile, ainsi que les pompiers ou les ambulanciers, avec sanctions à la clef. Ce lundi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour inciter les Français à se faire vacciner contre le coronavirus afin d’endiguer la nouvelle flambée de contaminations causée par le variant dit Delta hautement contagieux.

Et les premiers effets ne se sont pas fait attendre : 926.000 prises de rendez-vous pour des premières doses qui ont été pris ce lundi, « un record absolu » en la matière, a indiqué ce mardi matin sur Twitter le site de soin Doctolib. A titre de comparaison, le précédent record en 24 heures était de « seulement » 471.396 rendez-vous pris, le 11 mai. Et vous ?

Vous étiez opposés ou réticents à la vaccination et avez vous pris rendez-vous dès ce lundi soir pour vous faire vacciner ? Ou vous allez franchir le pas dans les prochains jours à la suite des nouvelles mesures ? Le faites-vous par convenance personnelle ou par obligation professionnelle parce que vous êtes en contact avec des personnes fragiles ou travaillez dans un établissement désormais concerné par le pass sanitaire ? Racontez-nous pourquoi vous avez changé d’avis dans le formulaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article. Merci par avance.