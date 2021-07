Les magasins U et Intermarché procèdent actuellement au rappel de chorizo doux à griller qui a été commercialisé dans les deux enseignes, rapporte le site Rappel. conso.gouv ce vendredi. Celui-ci, de la marque La Alegria, pourrait contenir des traces de salmonelles.

Trois régions sont concernées par cet avertissement : l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’azur, assure le site officiel. La date limite de consommation du produit est fixée au 21 juillet prochain.

Des troubles gastro-intestinaux

La date de début de commercialisation du chorizo était le 30 avril dernier. Toute personne qui aurait consommé cet aliment est appelé à consulter son médecin traitant et de lui indiquer. Les consommateurs qui auraient toujours ce produit en leur possession sont encouragés à se rendre en magasin afin qu’un remboursement soit procédé.

La salmonelle peut provoquer la salmonellose, qui est responsable de troubles gastro-intestinaux et cause des diarrhées ou des vomissements. Des maux de tête et de la fièvre peuvent également survenir une fois que l’on a été infecté. Ils se produisent généralement entre 6 à 72 heures après avoir consommé l’aliment infecté. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées sont le public le plus à risque.