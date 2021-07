« La barre des 100 millions est franchie », annonce ce jeudi la Drees dans son dernier point hebdomadaire sur les tests PCR et antigéniques depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020. Entre le 1er mars 2020 et le 4 juillet 2021, environ 100,2 millions de tests ont été validés par un professionnel de santé, dont 20,6 millions d’antigéniques, 76,6 millions de PCR classiques et 2,8 millions de PCR salivaires.

La semaine dernière, le nombre de tests a légèrement augmenté, s’approchant des 2 millions, après plusieurs semaines de baisse. Ce rebond est particulièrement visible chez les 16-40 ans, tandis que les tests salivaires en milieu scolaire sont en chute libre.

Les tests ont coûté 2,2 milliards d’euros

Pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, les tests ont coûté 2,2 milliards d’euros en 2020 et la Sécu s’attend à dépenser 4,9 milliards supplémentaires cette année. A moins que les règles n’évoluent : récemment, l'Académie de médecine a suggéré de dérembourser les tests «pour convenances personnelles», c’est-à-dire sans raison médicale.

Une piste étudiée par le gouvernement, qui l’envisage « lorsque la vaccination aura été proposée à tous les Français », c’est-à-dire « sans doute en septembre », selon le ministre de la Santé, Olivier Véran.