C’est un simple conseil. Mais qui devrait être suvi de nouvelles annonces de limitations. Sur France 2, Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes a souligné que la situation sur le front du Covid-19 se dégradait rapidement chez nos voisins espagnols et portugais. Il a donc conseillé d’éviter ces destinations pour les vacances estivales.

« Ceux qui n’ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l’Espagne, le Portugal dans vos destinations, c’est un conseil de prudence, une recommandation, a-t-il insisté. Il vaut mieux rester en France ou aller dans d’autres pays. »

« Des mesures renforcées » pour ces destinations dans les prochains jours ?

Il a invité celles et ceux qui ont déjà booké un séjour dans ces deux pays à la plus « grande prudence ». Et a annoncé que « des mesures renforcées » concernant ces destinations pourront être prises dans les prochains jours.

Actuellement, pour entrer en Espagne ou au Portugal, les voyageurs doivent présenter un certificat de vaccination (14 jours après la seconde dose), de récupération Covid-19 ou un test PCR ou antigénique négatif, effectué 48 heures avant leur arrivée sur le territoire espagnol.