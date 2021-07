Après une baisse qui laissait espérer un été calme, le nombre de cas de Covid-19 en France remonte, sans doute à cause du variant Delta, plus transmissible, et est repassé mercredi au-dessus des 4.000, pour la première fois depuis près d’un mois.

Selon les chiffres diffusés par l’agence sanitaire Santé publique France mercredi, 4.081 cas ont été confirmés en 24 heures, contre 2.457 le mercredi précédent. Il faut remonter au 10 juin pour trouver un total plus élevé. Sur les sept derniers jours, on aboutit à une moyenne quotidienne de plus de 2.700 cas, alors qu’elle était de 1.850 sur les sept jours précédant le mercredi 30 juin.

Baisse de la tension hospitalière

Face à cette augmentation, le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter qu'« une quatrième vague rapide » liée au variant Delta n’empêche la sortie de crise espérée, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après le conseil des ministres. Le virus « gagne à nouveau du terrain » en raison du variant Delta qui est « redoutable et extrêmement rapide », et représente désormais « plus de 40 % des contaminations » en France, a mis en garde Gabriel Attal.

En revanche, les chiffres à l’hôpital continuent de diminuer. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en services de soins critiques est passé mercredi sous la barre des 1.000, pour la première fois depuis septembre. Santé publique France dénombre 997 de ces cas graves à l’hôpital, contre 1.032 la veille et plus de 2.500 un mois plus tôt. Il faut remonter au 23 septembre 2020 pour trouver un nombre aussi bas.

52,1 % de la population vaccinée

Au total, 7.539 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un nombre qui baisse depuis deux mois. En 24 heures, 140 malades du Covid sont entrés à l’hôpital et 30 ont été admis en soins critiques. Dans ce contexte, le gouvernement compte plus que jamais sur la vaccination pour tenter d’endiguer la montée des cas.

Selon le ministère de la Santé, 35,1 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 52,1 % de la population totale) et 25,8 millions sont complètement vaccinées (soit 38,3 % de la population totale). Santé publique France a par ailleurs fait état de 28 personnes mortes du Covid-19 à l’hôpital dans les dernières 24 heures.