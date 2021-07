Loin d’être terminée, la pandémie de Covid-19 évolue et prend de nouvelles formes. L’apparition de deux nouveaux variants, Epsilon et Lambda, détectés respectivement en Californie ( Etats-Unis) et au Pérou, inquiète désormais les autorités, rapporte notamment Midi-Libre.

Ces deux variants ont été classés dans la catégorie « à suivre » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils sont donc, à ce stade, sont considérés comme moins dangereux que les quatre autres variants « préoccupants », à l’instar du désormais célèbre variant Delta. Ce dernier « représente plus de 40 % des contaminations » en France, a indiqué Gabriel Attal ce mercredi, ce qui inquiète fortement les autorités sanitaires.

Des variants plus résistants aux vaccins ?

Le variant Lambda pourrait s’avérer plus contagieux que les variants Alpha (d’abord identifié au Royaume-Uni) ou Gamma (détecté au Brésil) à cause d’un « ensemble de mutations plutôt inhabituel », comme l’a expliqué un expert britannique à Sky News. Il pourrait révéler également une résistance aux vaccins supérieure aux autres mutations du coronavirus. Au total, une quinzaine de cas ont été recensés en France à l’heure actuelle.

Le variant Epsilon, détecté depuis mars 2020 en Californie, n’inquiétait jusqu’ici pas les autorités. Il serait aujourd’hui plus résistant aux anticorps produits par l’organisme humain après double injection d’un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna), selon une récente étude américaine. Si cette conclusion se confirme, une troisième dose de vaccin pourrait se révéler nécessaire. Une dizaine de cas auraient été repérés dans l’Hexagone pour l’instant.