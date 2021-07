C’est l’un des dossiers les plus brûlants pour l’exécutif. Alors que les cas de coronavirus remontent en France, après des semaines de baisse continue et avec la menace du variant Delta, la question se pose de plus en plus d’une vaccination obligatoire pour les soignants, public particulièrement exposé au virus mais aussi potentiellement très transmetteur au vu du nombre de contact avec des patients.

Dans ce but, le Premier ministre réunira notamment les associations d’élus pour évoquer cette obligation vaccinale. Une obligation déjà décrétée dans plusieurs pays, tel que l’Italie le 1er avril. La Grande Bretagne rend, elle, la vaccination obligatoire pour les professionnels des Ehpad à partir d’octobre 2021. C’est peu dire que le débat promet d’être houleux en France, la CGT s’étant notamment prononcé contre la vaccination obligatoire des soignants. Afin d’y voir plus clair, la Direction générale de la Santé (DGS) a publié le pourcentage de vaccination chez les soignants.

Méthodologie complète

Au 30 juin, 89,9 % des soignants libéraux en France ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, ainsi que 59,3 % des professionnels en Ehpad et en Unité de soins de longue durée (USLD), selon les données de la DGS. Mais comment ce chiffre a-t-il pu être calculé aussi précisément ? Interrogée sur le sujet, la DGS s’explique. Santé publique France a mis en place une étude spécifique en partenariat avec le Geres (Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux) et avec l’appui des CPias (Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins), et des équipes opérationnelles d’hygiène.

La participation était volontaire, « tous les établissements de santé publics ou privés ont été sollicités, par le biais des relais régionaux ou professionnels : Cpias, cellules régionales de Santé publique France, correspondants du Geres », note la DGS, et « plus de 1300 établissements ont également été sollicités directement par mail. Les informations recueillies concernaient tous les professionnels salariés de ces établissements qu’ils soient professionnels de santé ou non. » Il n’était pas nécessaire d’avoir été vacciné sur le lieu de travail pour être référencé comme vacciné, précise la DGS, indiquant que « les vaccinations sont prises en compte quel que soit le lieu de la vaccination des professionnels (en Ehpad, en centre de vaccination, en cabinet…) ».

Des données faciles mais incomplètes

Les données ne sont toutefois pas exhaustives, puisque en ce qui concerne les Ehpad et les USLD, « la cohorte couvre 120.000 professionnels, ce qui représenterait environ 26 % des professionnels travaillant dans ces établissements », note la DGS.

Pour Christian Jeambrun, ex-président du syndicat des médecins libéraux, le recueillement des données ne doit rien avoir de très compliqué : « Tous les vaccinés sont déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui possède également la liste des professionnels de santé. Les chiffres sont en plus partagés avec les Agences régionales de santé (ARS), ce qui rend finalement les données relativement accessibles. Il suffit de croiser les listes des professionnels de santé et les listes des personnes vaccinées. »

Des données accueillies sceptiquement

Ces données sont objets de critiques, en raison de l’opacité autour de leur provenance, mais aussi d’imprécisions. Le Docteur Jérôme Marty, président du Syndicat Union Française pour une médecine libre, explique : « Ce sont des données très flous, et on ne sait pas toujours ce qu’ils mettent dans la catégorie soignants. Les brancardiers, les agents des services hospitaliers, les infirmiers, les médecins, tout est mélangé dans une catégorie fourre-tout ce qui fait que les données sont inexploitables en l’état. »

Des données qui seraient donc trop vagues pour être exploitées utilement dans le cadre du débat de l’obligation vaccinale chez les soignants : « Si on veut mener une politique d’explications et de pédagogie, encore faudrait-il savoir quel public précisément on doit convaincre », note le docteur.

Pourtant, il l’assure, des observations sur le terrain permettent de voir vite certains procédés à mettre en place, « notamment que la vaccination est beaucoup plus efficace si elle a eu lieu sur le site de santé lui-même, au lieu de demander à des professionnels d’aller dans des centres ailleurs. » Une chose est sûre pour les deux médecins, le taux actuel de vaccination chez les soignants semble être bien trop bas et mérite des actions pour l’augmenter. Reste à savoir si les données actuelles permettront, ou non, d’opter pour la meilleure stratégie.