La voix de la lanceuse d’alerte sera-t-elle écoutée par les plus récalcitrant au vaccin contre le Covid-19 ? Dans une tribune publiée dans Le Parisien, Irène Frachon a lancé un appel aux Français : « Aujourd’hui, beaucoup de gens me font confiance et je leur dis : vous avez une solution, faites-vous vacciner ! » La célèbre pneumologue qui a révélé le scandale du Médiator ​ne s’était pas exprimée depuis le début de la pandémie, préférant « laisser la parole aux spécialistes ».

C’est le fait de voir son nom et l’affaire du médiator utilisés sur les réseaux sociaux par « des complotistes » pour mettre entre doute les bienfaits de la vaccination dans la résolution de l’épidémie de Covid-19 qui a finalement poussé Irène Frachon à prendre la parole. « Je ne veux pas que l’affaire du Mediator soit instrumentalisée pour aggraver le drame de la pandémie, cautionner une défiance qui est cette fois, à mon sens, très mal placée et délétère », a-t-elle justifié.

« Il n’y a pas photo »

Celle qui a suivi de près la pandémie, le développement du vaccin, ainsi que les études de validation assure aujourd’hui être « convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins agréés en France ». Sur la question des effets secondaires comme des états grippaux ou encore de rares complications, la pneumologue juge que « les bénéfices du vaccin sont infiniment supérieurs aux risques du Covid, il n’y a pas photo ».

La pneumologue a enfin incité les jeunes à se faire vacciner pour retrouver une vie sociale mais aussi parce que selon elle, « on ne sortira de cette crise que si toute la population se fait vacciner rapidement ».