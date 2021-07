Le nombre de patients atteints du Covid-19 en services de soins critiques est descendu sous 1.100 pour la première fois depuis septembre 2020, selon les chiffres de Santé publique France publiés ce lundi.

L'agence sanitaire dénombre 1.077 de ces cas graves à l'hôpital, contre 1.104 la veille. C'est moitié moins que trois semaines et demi auparavant. Au total, 7.806 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un nombre qui baisse depuis deux mois. En vingt-quatre heures, 137 malades du Covid sont entrés à l'hôpital et 30 ont été admis en soins critiques.

Des cas de Covid-19 qui remontent

Santé publique France a fait état de 36 personnes mortes du Covid-19 à l'hôpital en un jour. Il y a eu, depuis le début de l'épidémie, 111.226 décès en France dont 84.753 à l'hôpital.

La baisse de la circulation du virus est sensible dans le taux de positivité, qui demeure très bas mais remonte légèrement, à 0,9% (consolidé sur sept jours), après être descendu à 0,8% pendant dix jours.

Quelque 796 cas de contamination ont été enregistrés dans les dernières vingt-quatre heures. Un niveau très bas, lié à la fermeture de la grande majorité des laboratoires le dimanche.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 34.701.785 personnes ont reçu au moins une injection (soit 51,5% de la population totale) et 24.851.829 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 36,9% de la population), d'après la Direction générale de la santé.