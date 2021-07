Ces propos plus qu’inquiétant sont-ils exagérés ? Invité sur le plateau de BFM TV, Benoît Elleboode, directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine n’y est pas allé par quatre chemins pour convaincre les Français encore réticents d’aller se faire vacciner contre le Coronavirus. « Ce qui se passe dans les Landes va se passer partout en France », a-t-il déclaré faisant référence à l’importante progression du variant Delat dans ce département qui inquiète les autorités.

Benoît Elleboode (ARS Nouvelle-Aquitaine): "Toute personne non-vaccinée sera contaminée par le variant Delta" pic.twitter.com/gG6OmxfekJ — BFMTV (@BFMTV) July 3, 2021

« Personne n’y échappera. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta », a martelé Benoît Elleboode, précisant que cela arrivera « même s’ils ont déjà été malades avec une précédente souche du virus, car il faut une dose de vaccin supplémentaire ». « Toutes les expériences internationales nous le montrent », a-t-il ajouté. Et pour appuyer un peu plus ses dires, le directeur de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a expliqué que si le vaccin n’empêche pas forcément d’attraper le virus, il en prémunit des formes graves et réduit le risque de contamination à une personne contre six pour une personne non vaccinée.

Benoit Ellebodode persiste et signe

Ces affirmations posent cependant question. En effet, lorsque Benoit Ellebodode affirme qu’une personne non vaccinée va transmettre le virus à six personnes en moyenne, il fait référence au « R0 ». Ce « nombre de reproduction de base » s’applique à une population non immunisée et sans restrictions ou gestes barrière, ce qui n’est pas le cas en France.

Interrogé par Le Parisien, Benoît Elleboode ne change pas la version de son discours « inquiétant ». « Pour faire comprendre les choses, il faut le dire clairement. Mais oui, peut-être que certaines personnes qui vivent cloîtrées chez eux ou qui font très attention ne seront pas infectées. ». Ce dernier constate que « beaucoup de gens ne se font pas vacciner en pensant qu’ils vont échapper au virus » et craint l’arrivée d’une 4e vague.