C’est l’un des nombreux mystères du Covid-19 qui reste à explorer. Si les études viennent petit à petit lever certains doutes sur la transmission, la gravité et les facteurs de vulnérabilité vis-à-vis de ce coronavirus, les Covid long, ces pathologies déclenchées après une infection qui durent des mois, sont encore mal connus. Et mal compris.

Certains adultes se plaignent de ne pas avoir retrouvé l’odorat six mois après leur infection, d’autres ressentent une immense fatigue. Et ces Covid longs pourraient aussi toucher des enfants et des adolescents.

Beaucoup d’interrogations

Dans quelle mesure ? C’est toute la question. Une étude britannique dévoilait en janvier 2021 que sur près de 500.000 enfants positifs au Covid-19, 12,9 % des 2-11 ans et 14,5 % des 12-16 ans présentaient toujours des symptômes cinq semaines après l’infection. Les symptômes les plus courants étant la fatigue (12.7 %), la toux (12.4 %), les maux de tête (11.1 %) et la perte du goût ou de l’odorat (10.4 %). Il reste encore beaucoup d’interrogations, et les familles semblent avoir du mal à obtenir des informations claires et un suivi adapté quand leurs enfants se retrouvent confrontés à ces symptômes qui durent.

