Le coronavirus ne cesse de muter, créant de nombreux variants, source d’inquiétude auprès de la communauté scientifique. Après notamment le variant Alpha et le variant Delta, les deux plus célèbres, un nouveau variant vient d’être identifié en Inde. Il s’agit d’un variant… du variant Delta lui-même. Plus précisément, la mutation se trouve sur le résidu 417 de la protéine S où une lysine a laissé sa place à une asparagine, nous renseigne Futura Sciences.

Ce variant Delta plus a été repéré dans les états du Kerala, du Mahashrata et du Madhya Pradesh. Pour l’instant, les autorités sanitaires indiennes ignorent si ce variant est plus contagieux, plus mortel, plus dangereux ou non. Dans le doute, l’Inde a classé ce variant comme étant « un variant préoccupant ».

Le variant Delta, lui, est estimé 60 % plus contagieux que le variant Alpha, lui même entre 50 et 74 % plus transmissible que la souche originelle du virus. En France, il représente 20 % des nouvelles contaminations et devient majoritaire, selon Olivier Véran.