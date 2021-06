Les autorités sanitaires britanniques ont enregistré jeudi 17 juin 2021 11.007 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24h. — Dominika Zarzycka/Sipa USA/SIPA

C’est reparti ? Après une nette amélioration de situation sanitaire au printemps grâce à un long confinement et une campagne de vaccination très efficace, le Royaume-Uni fait face à un coup de chaud. Les autorités sanitaires britanniques ont enregistré jeudi 11.007 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures. Le seuil des 10.000 cas journaliers n’avait pas été dépassé depuis fin février. Cette hausse des contaminations se fait sur fond de poussée du variant Delta , initialement détecté en Inde.

Pays d’Europe le plus endeuillé par la pandémie avec 127.945 morts, le Royaume-Uni doit faire face après un sentiment de victoire face au virus à une brusque dégradation observée ces derniers temps. Cette tendance, marquée par un bond de 33,7 % des contaminations en une semaine, a forcé lundi le gouvernement britannique à repousser de quatre semaines la levée totale des restrictions sanitaires.

Un taux de mortalité faible

Une étude publiée jeudi par l’Imperial College London et Ipsos MORI a révélé que les cas sont en « augmentation exponentielle » dans toute l'Angleterre, principalement dans les groupes d’âge non vaccinés. Les données suggèrent que les cas doublent tous les 11 jours. En testant 109.000 personnes entre le 20 mai et le 7 juin, les chercheurs ont en effet constaté une augmentation de 50 % des infections par rapport à la précédente phase de test (15 avril-3 mai).

Cependant, le taux de mortalité reste faible, avec 19 décès enregistrés jeudi, et les vaccins sont considérés comme très efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie liées aux nouveaux variants.

58 % des adultes totalement vaccinés

« 80 % de tous les adultes du Royaume-Uni ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin », s’est félicité jeudi dans un tweet le Premier ministre Boris Johnson, appelant à « continuer sur cette voie ».

Pour l’instant, 58 % des adultes ont reçu deux doses mais les autorités ont réduit de 12 à 8 semaines l’écart entre les doses pour atteindre deux tiers des adultes complètement vaccinés d’ici au 19 juillet, date désormais prévue pour la levée des dernières restrictions.