Le forfait psy, qui permettra le remboursement de dix séances chez un psychologue pour les enfants affectés par la crise sanitaire est activé. — mary904 / Pixabay

Les enfants psychologiquement atteints par l’épidémie de coronavirus vont pouvoir être pris en charge gratuitement. Annoncé mi-avril par Emmanuel Macron lors d’un déplacement dans un hôpital psychiatrique de Reims, le « forfait psy », qui permet le remboursement de dix séances chez un psychologue pour les mineurs affectés par la crise sanitaire, est « opérationnel ».

Ce dispositif doit permettre d’apporter une « réponse d’urgence à la souffrance psychique des jeunes dans un contexte de crise sanitaire, où l’état de santé mental et psychologique des Français se dégrade », a indiqué mercredi le ministère de la Santé.

Conditions : avoir une ordonnance et être âgé de 3 à 17 ans

Destiné aux 3 à 17 ans, il s’adresse aux enfants et adolescents « souffrant de troubles psychiques légers à modérés », précise la direction de la Sécurité sociale dans un communiqué. Les enfants présentant des troubles plus sévères comme des troubles graves du comportement ou risque suicidaire pourront eux être orientés « vers une prise en charge plus adéquate tel qu’un psychiatre ou un service spécialisé », ajoute-t-elle.

Pour être inclus dans le dispositif « Psy Enfant Ado », les jeunes doivent disposer d’une ordonnance (de leur généraliste, d’un pédiatre, d’un médecin scolaire, d’un médecin de PMI ou encore d’un médecin hospitalier). Les parents peuvent ensuite choisir un psychologue participant sur le site PsyEnfantAdo.sante.gouv.fr. L’ordonnance devra avoir été délivrée avant le 31 octobre 2021 et les séances devront être réalisées avant le 31 janvier 2022.

Des séances de seulement 30 minutes

« Déployées sur l’ensemble du territoire, ces prises en charge psychologiques sont sans avance de frais pour les familles et intégralement financées par l’Assurance Maladie », détaille la DSS.

Ces séances, comme celles de plusieurs autres dispositifs mis en place par le gouvernement, sont rémunérées 32 euros pour l’entretien initial de 45 minutes environ et 22 euros pour les autres séances de prise en charge de 30 minutes environ. Un tarif et des temps de séances jugés insuffisants par certains psychologues descendus dans la rue la semaine dernière pour s'en plaindre.