VIDEO A l’occasion de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau, « 20 Minutes » vous propose un petit récap de ce qu’il faut savoir sur ces cancers cutanés/maladies et comment les éviter

Jusqu’à vendredi, c’est la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau.

L’occasion, à quelques jours de l’été, de rappeler le B.A.-BA de la protection de votre peau contre le soleil.

Avec 15.000 nouveaux cas de mélanomes par an, les Français peuvent mieux faire question bons gestes, mais aussi concernant l’auto-examen.

Sauver sa peau, cela peut passer par un T-shirt à manches longues ou en s’étalant des tonnes de crème. Avec ces derniers jours un mixte canicule – déconfinement, le retour en terrasse ou sur la plage se fait avec le sourire… mais pas toujours avec de la crème solaire.

Voilà pourquoi, à quelques jours de l’été et quelques semaines des vacances scolaires, les dermatologues reprennent leur porte-voix pour rappeler que le soleil, ça fait du bien, mais à petite dose. D’où ce rappel, en vidéo, du B.A.-BA à savoir sur les cancers de la peau.

La moitié des Français ne mettrait pas de crème solaire

En tout, 80.000 cas de cancers de la peau sont diagnostiqués en France chaque année, ce qui en fait « le cancer le plus répandu », souligne le Syndicat national des dermatologues vénéréologues (SNDV), qui pilote cette semaine de prévention et de dépistage. « Il faut que les gens vivent, mais ça nous semble important de rappeler les conseils de photoprotection », indique à l’AFP Luc Sulimovic, président du SNDV.

Car paradoxalement, « bien que presque tout le monde sache qu’une exposition excessive au soleil peut être néfaste, beaucoup trop peu de gens se protègent dans la pratique », souligne-t-il. En effet, selon un sondage Ipsos pour ce syndicatdévoilé par Le Parisien, 42 % des Français admettent ne jamais ou rarement s’appliquer de la crème solaire, et 57 % ne porte pas de chapeau ou de casquette.

Protection vestimentaire avant tout

Le syndicat s’escrime donc à répéter les conseils de base pour éviter qu’un mélanome ne vous envoie en chimiothérapie. Non, les cabines à UV ne « préparent » pas la peau au soleil, et la meilleure protection « ce n’est pas la crème solaire, c’est la protection vestimentaire, l’absence d’exposition entre midi et 16h, et le port de chapeau et de lunettes de soleil », résume le médecin. Dans une interview pour 20 Minutes, la dermatologue Catherine Oliveres-Ghouti insistait également : la protection de la peau, ce n’est pas seulement en vacances ou à la plage. Les viticulteurs, ouvriers du BTP, alpinistes, amateurs de barbecue ou tondeurs de pelouse doivent également penser aux crèmes solaires et couvre-chefs.

Cette année, toute l’opération se déroule sur la Toile. Le site sauver-sa-peau.fr liste des vrai/faux et propose des messages simples de dermatologues, relayés sur les réseaux sociaux. L’opération, soutenue par plusieurs marques de cosmétiques, s’appuiera aussi sur des tutoriels et des échanges avec des « influenceurs » spécialisés dans les conseils concernant la peau.