Un rappel émis par le site du gouvernement lundi concerne une soixantaine de glaces et de crèmes glacées de diverses marques, rapporte Capital. Celles-ci contiennent des traces d’oxyde d’éthylène dans des proportions supérieures au seuil autorisé.

Cette substance, utilisée pour désinfecter les produits, est cancérogène. Elle est cependant interdite depuis 2011, précise le média. La liste des lots visés par cet avertissement a été communiquée sur le site rappel.conso.gouv.fr.

#RappelProduit



glace cookie dough - CARREFOUR SENSATION



Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides



Motif : teneur en oxyde d'éthylène dépassant les limites autorisées par la réglementation européennehttps://t.co/c7WJRf4oRi pic.twitter.com/pGyvmHxtF0 — RappelConso (@RappelConso) June 14, 2021

Beaucoup de produits proviennent de chez Carrefour

Parmi les produits concernés, on trouve des sorbets au citron vert et à la vanille de la marque Métro Chef, des sorbets Glaces des Alpes, des bâtonnets géants au chocolat blanc et des bâtonnets au chocolat au lait et amandes produits par Simpl. Chez Carrefour, des mini bâtonnets Almond-Black-White chocolat et vanille sont également visés ainsi qu’un bac d’un litre de glace à la coco, des bâtonnets mini double Almond sensation, des pots de glace Cookie dough et un bac d’un litre de crème glacée vanille macadamia sauce saveur caramel. Deux bacs d’un litre de crème glacée chocolat bio et de crème glacée vanille de Madagascar.

#RappelProduit



Glace Coco avec morceaux de coco rapée - Carrefour Extra



Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides



Motif : teneur en oxyde d'éthylène dépassant les limites autorisées par la réglementation européennehttps://t.co/76QeF7c3jv pic.twitter.com/9u357qxeuL — RappelConso (@RappelConso) June 14, 2021

Vendredi dernier, la marque de hard discount Netto rappelait aussi des cônes chocolat-noisette commercialisés dans son enseigne. Il est ainsi conseillé à l’ensemble de la clientèle ayant acheté ces produits de les rendre en magasin afin qu’un remboursement soit réalisé. Si des effets indésirables sont ressentis, il est également recommandé de se rendre chez son médecin.